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      Перед Об'єднавчим собором у Києво-Печерській лаврі готували провокації

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      Перед Об'єднавчим собором у Києво-Печерській лаврі готували провокації
      Перед Об'єднавчим собором у Києво-Печерській лаврі готували провокації / Фото з вільних мереж

      Служба безпеки України запобігла провокаціям напередодні Об'єднавчого собору, який має відбутися 15 грудня. Зокрема, акції проти надання автокефалії Українській православній церкві планували провести 13-14 грудня на території Києво-Печерської лаври.

      Про це на брифінгу розповів заступник голови СБУ Віктор Кононенко, повідомляє кореспондент 24 каналу.

      Так, СБУ показала відеозапис із невідомим чоловіком на ім’я Юрій, який повинен був організувати провокації на території Києво-Печерської лаври, проте розповів про все спецслужбовцям.

      Читайте також: Як Росія використовує Московський патріархат проти України: СБУ видала буклети

      Раніше Юрій зустрівся з намісником лаври, митрополитом Павлом (Лебедем). Він розповів про плани 13-14 грудня на території лаври провести акції проти Томосу, а в день Об’єднавчого собору, 15 грудня, – хресні ходи в Одесі, Херсоні та Києві. Під час цих подій і планували здійснити провокації та сутички.

      СБУ наразі не затримала жодного підозрюваного у скоєнні провокацій. Проте в межах кримінального провадження планують допитати намісника митрополита Павла.

      Теги: Новини України УПЦ МП Релігія Томос Новини Києва Єдина помісна церква СБУ
      Джерело: 24 канал
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