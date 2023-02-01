Цікавий феномен Макрона, – аналітик оцінив допомогу Україні від Заходу

Франція з огляду на багато причин могла б стати лідером. Таке панування над іншими західними країнами надало б їй рішення про передачу авіації Україні.

Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. За його словами, Франція потребує поваги серед Заходу.

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Які настрої Заходу

Олег Рибачук повідомив, що Захід неоднорідний. З-поміж усіх країн Німеччина дуже дорого вже заплатила і ще заплатить за свою поведінку. У той час ситуація з Францією протилежна.

Для мене тут цікавий феномен Еммануеля Макрона,

– наголосив він.

За його словами, Франція не очолила список країн, які надавали Україні десятки мільярдів доларів у вигляді допомоги. Втім, навіть за таких умов президент Франції Еммануель Макрон зумів вийти на інший рівень.

"Вони взяли на себе ініціативу", – пояснив він.

На думку голови аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій", Макрон зробив неординарну заяву на фоні президента США Джо Байдена.

Можливо, у Макрона гарні політичні інстинкти,

– зосередив увагу він.

Очільник Франції заявив, що він сказав, що не бачить ніяких обмежень постачати Україні літаки.

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Чи отримає Франція першість

До того ж французи першими передали танки.

"Зробіть теж саме з літаками", – наголосив Рибачук.

За його словами, французи, німці, шведи роблять свої літаки.

Для нас не так принципово F-16 чи ні, якщо ми отримаємо сучасні винищувачі,

– прокоментував він.

У Франції водночас з’являється спокуса у цьому бути першою. На такі можливості українцям треба дивитися оптимістичніше.

"Поки що наші дипломати працюють досить вдало і можуть грати на амбіціях європейців, зокрема, Франції", – додав він.

Рибачук пояснив, що для Макрона важливо бути в центрі уваги й виступати геополітичним гравцем.

Тому для Франції може бути спокусливим прийняти геополітичне рішення і бути першою країною, яка дасть нам сучасні винищувачі,

– наголосив він.

Тож українцям залишається лише на це сподіватися.

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