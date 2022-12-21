У США поки не бачать факту передачі ракет Іраном Росії

У Вашингтоні уважно слідкують за ситуацією навколо потенційних перемовин між Росією та Іраном щодо передачі російським силам балістичних ракет. Наразі США не бачить підтверджень, що росіяни отримали ці ракети.

Наразі немає ознак того, що Росія отримала від Ірану балістичні ракети. Про це під час телефонного пресбрифінгу сказав координатор Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

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Дискусії досі тривають

Джон Кірбі сказав, що дискусія між Росією та Іраном щодо постачання балістичних ракет справді є. Однак наразі немає ознак того, що окупанти їх отримали.

Ми знаємо, що мають місце дискусії про потенційну передачу балістичних ракет. Ми не бачили, щоб це підтвердилося, станом на тепер, але стежимо за цим дуже уважно,

– сказав він.

Напередодні про це заявили й в ГУР. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов сказав, що розвідці відомо про попередні домовленості Росії з Іраном щодо ракет. Проте станом на зараз Росія їх ще не отримала.

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