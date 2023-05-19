Вже практично вирішено, – в ОП спрогнозували терміни передачі Києву літаків F-16

Між союзниками та Україною тривають перемовини щодо передачі військових літаків західного виробництва. В Офісі Президента України переконані, що країни Заходу вже прийняли позитивне рішення.

Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, сьогодні Україна вже обговорює логістичні питання щодо передачі західних винищувачів.

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Україна отримає F-16

Подоляк розповів, що процес затягується через бюрократизм, який притаманний країнам Європи та США. Кінцевому рішенню передує довге обговорення, зважування ризиків, але в кінцевому випадку однаково приймається на користь України.

Я хочу, щоб ви були свідомі цього – це вже практично прийняті рішення. Союзники свідомі того, що нам передадуть нам усю необхідну зброю, включно з F-16,

– запевнив радник глави ОПУ.

Рішення про танки та ракети прийняли також не одразу

Він нагадав, що пів року тому Україна лише розпочала розмови про танкову коаліцію. На початковому етапі також виникали труднощі, які танки дадуть ЗСУ, чи будуть серед них танки західного виробництва.

"Так само було з ракетами Storm Shadow, які дала Великобританія, і тепер це відкриває двері до передачі ракет іншими країнами, як Франція, і на більшу дальність – не лише 290, а й 500 кілометрів. Дуже дивно виглядатиме, що одна країна підтримує Україну до кінця, а інша ні", – зазначив Подоляк.

Навіщо Україні західна авіація

Подоляк додав, що сьогодні Росія демонстративно використовує тактичну авіацію, щоб підходити до наших кордонів і вистрілювати авіаційні бомби. Окупанти використовують ППО С-300 для ударів по містах і селах. Цьому може протистояти ефективна система ППО.

"Ми вже довели, що можемо ефективно протистояти ракетним атакам. Але ключовим компонентом є винищувач F-16. До того ж ці літаки потрібні, щоб підтримувати контрнаступ та нівелювати єдину перевагу російської армії – кількість авіації", – наголосив він.

Що відомо про передачу Україні F-16