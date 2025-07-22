Україні буде нелегко отримати нові Patriot: військовий вказав на важливі нюанси

Німеччина обіцяла надати Україні 5 систем Patriot, але термінів, коли це станеться, поки ніхто не озвучив. Наразі є лише обіцянка з боку США передати комплекси Німеччині, а звідти вони мають потрапити до України.

Це не вперше, коли від політичних заяв до реальних кроків, проходить багато часу. Як зауважив 24 Каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, передача Patriot є нелегким завданням.

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Є низка нюансів для отримання нових Patriot

Окрім технологічної складової, важливо мати підготовлених українських військових, які зможуть виконувати бойові завдання на цих системах. Навіть якщо Patriot передадуть зовсім скоро, то нашим бійцям знадобиться час для злагодження, навчання. Адже мовиться про сучасні та дорогі системи.

Замало просто їх отримати. Ми маємо підготувати людей, сформувати екіпажі, провести навчання. Відбір досить серйозний, бо потрібні фахівці з високим рівнем знань,

– підкреслив Іван Тимочко.

Отже, Україна готова прийняти ці комплекси, але ми розуміємо, що знадобиться час на їхню інтеграцію в нашу систему, на розосередження, визначення місць патрулювання, створення ремонтних баз, місць дислокації, формування логістики. Є низка вимог, яким потрібно відповідати.

Я думаю, що все це відбувалося за кадром. Тепер постало питання кінцевого оформлення документів і передачі їх в Україну,

– додав Іван Тимочко.

Залишається сподіватися, що всі бюрократичні питання вдасться розв'язати якнайшвидше. Адже комплекси Patriot дуже потрібні для захисту українського неба.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна отримає системи ППО Patriot вже за кілька тижнів. Це стало можливим після обіцянки Дональда Трампа передати комплекси, якщо їх профінансує Європа. Міністерства оборони США та ФРН проводили консультації, щоб організувати це в найшвидші терміни.

Згодом стало відомо, що США поки не замінили Німеччині Patriot. Відповідно старі системи не можуть передати Україні. Переговори досі тривають, коли буде результат – поки невідомо.