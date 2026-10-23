Європа може передати Україні ракети Patriot лише за згодою США, – Зеленський

Україна має домовленості з європейськими партнерами щодо постачання ракет для систем Patriot. Однак їхня передача залежить не лише від європейських країн.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Що Зеленський сказав про постачання ракет Patriot?

За словами президента, домовленості з європейськими партнерами залишаються чинними, проте для передачі ракет необхідне погодження американської сторони.

Є домовленості мої з європейцями, вони все одно є. А європейці можуть віддати ракети тільки тоді, коли це акцептує американська сторона,

– пояснив Зеленський.

Він також повідомив, що Україна вже отримала частину ракет-перехоплювачів. Водночас президент наголосив на необхідності якнайшвидшого надходження решти допомоги.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що США затримують постачання ракет-перехоплювачів для Patriot. За його словами, Україна закупила озброєння в межах програми PURL, однак американська сторона погодила лише частину поставок.