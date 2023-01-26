Ідеальні для знищення росіян: як швидко ЗСУ можуть освоїти танки Leopard 2, Abrams та Challenger

Танкістам варто ретельно освоїти нову техніку. Ще детальніше з західним озброєнням варто ознайомитися і ремонтним бригадам, які обслуговують танки.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. За його словами, танк вимагає набагато більше уваги, ніж звичайна цивільна автівка.

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Скільки триватиме навчання

Олег Катков розповів, що кожен танк має свої особливості. За оцінками західних фахівців, щоб українські бійці змогли пересісти із трофейних Т-72, Т-64 чи Т-90 на машину західного зразка, потрібно 8 тижнів. Важливо, що навчатимуться танкісти з максимальним бойовим досвідом.

Водночас стандартний курс від новобранця до людини, яка вже є танкістом, становить п'ять з половиною місяців. Тому його, звісно, будуть утискати до двох місяців,

– пояснив він.

За словами військового експерта, ці терміни збігаються із оголошеними термінами передачі Україні Leopard –кінець березня.

"І стосовно Challenger, якщо не помиляюся, то той самий проміжок часу", – зауважив Катков.

Військовий експерт розповів, що треба не тільки використовувати танки на полі бою, а й підтримувати постійно їхню боєздатність. Цивільний автомобіль до капітального ремонту може пройти 300-500 кілометрів. Водночас, якщо брати показники до танків, наприклад, танк Т-72, то він йде на капітальний ремонт через 14 тисяч кілометрів.

"Причому навіть, якщо танк стоїть, то одна година його роботи рахується за 15 кілометрів. Перед капітальним ремонтом на позначці 7-8 тисяч він має ще пройти середній ремонт з відновленням ресурсу приблизно на 65%", –підкреслив він.

До того ж за нормативами екіпаж в кінці дня повинен проводити повний техогляд самої машини, що займає десь півтори години.

Навчання саме бійців ремонтних батальйонів – це важливо. І за оцінками вони будуть навчатися у півтора раза більше,

– наголосив Катков.

Тож підготовка бійців до використання танків із Заходу повинна бути суттєвою.Олег Катков розповів, скільки триватиме навчання на західних танках: дивіться відео

Чи всі західні танки однакові

Олег Катков зосередив увагу, що всі танки, які найближчим часом будуть у користуванні ЗСУ мають відмінності.

Вони відрізняються всередині всім,

– пояснив він.

За словами військового експерта, Abrams, Leopard та Challenger несхожі за певними параметрами між собою.

"Різний двигун, у якого різні характеристики й навіть різні важелі управління можуть бути, різними є прицільні станції у навідника, абсолютно різні місця у командира", – підкреслив він.

Тому і специфіка навчання відрізняється.

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