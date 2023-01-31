У ЗСУ розповіли, яких винищувачів потребує Україна та наскільки швидко їх можна освоїти

Наступна зустріч у форматі “Рамштайн” може дати зелене світло у питанні передачі Україні авіації західного зразка. Українська сторона дуже ретельно розглядає ймовірні варіанти літаків, які може отримати в найкоротші терміни.

Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, наразі налічується 40 летовищ ворога, які розташовані в Білорусі, Росії та навіть на тимчасового окупованих територіях України, наприклад, в Криму.

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Чому в України є необхідність в авіації

Юрій Ігнат наголосив, що авіація дійсно потрібна Україні.

"Зрозуміло, що треба західний тип літаків, винищувачів, тому що наш парк морально та фізично застарілий", – пояснив він.

За його словами, якщо говорити про орієнтовно до 200 літаків, які хотіла б отримати від Заходу Україна, то з погляду перспективи та кількості авіації, яка вже наразі є в країні, це не така вже і велика цифра.

У нас зараз є 11 авіаційних бригад: 5 бригад тактичної авіації, одна штурмова, одна бомбардувальна, три транспортних і навчальна. Інша річ – чи є там техніка, яка повинна бути в повному складі?”

– зауважив він.

На думку Юрія Ігната, український парк літальних апаратів потрібно буде замінити.

"Це була і довгострокова перспектива ще до вторгнення Росії", – зосередив увагу він.

Речник Повітряних сил ЗСУ розказав, що мовилося про те, щоб до 2035 року перейти на новітні зразки озброєння. Зокрема, розглядалися західні літаки.

Наразі в України є два типи винищувачів МіГ-29 та СУ-27, штурмовик СУ-25, бомбардувальник СУ-24М.

"Я вже не беру до уваги, що є модифікація МР, Bayraktar TB2 ті ж самі є, інші БпЛА, транспортна авіація Ан-24, Ан-26, Іл-76", – зосередив увагу він.

Бомбардувальника, штурмовика і винищувача дійсно може замінити багатоцільовий літак західного зразка.

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Які саме західні літаки потрібно Україні

Юрій Ігнат повідомив, що українським військовим треба багатоцільові літаки.

"Фактично це має бути єдиний тип літака у всіх бригад тактичної авіації, який здатний відпрацьовувати по всіх цілях: і по наземних, і повітряних", – зосередив увагу він.

За його словами, наразі винищувач F-16 є найперспективнішим серед усіх типів. Зокрема, вибір зупинився саме на цьому літаку, тому що із партнерами проводилося дослідження: який же тип літака найкраще підійде Україні, чи є він в наявності і який можна найшвидше поставити на озброєння Повітряних сил ЗСУ. Серед варіантів - швецькі Gripen, французькі Dassault Rafale.

Найбільший претендент – це F-16. Цей літак може мати широкий спектр озброєння країн НАТО – це високоточна зброя, яка може бути і далекобійною,

– зазначив він.

На його думку, наразі Україна очікує позитивних сигналів від наступної зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Такі сигнали вже є", – наголосив він.

Про це говорить і українське керівництво.

Коли Україна зможе отримати F-16

Юрій Ігнат розповів, що західні партнери одразу нам не дадуть ту кількість літаків, яку б нам хотілося б.

Початок буде із двох ескадрилей, ймовірно, що це буде F-16,

– повідомив він.

Проте наголосив, що жодної заяви про те, що це дійсно буде дві ескадрильї наразі офіційно не оголошено.

До того ж, на думку речника Повітряних сил ЗСУ, є три ключові позиції, які українці повинні розуміти.

"Навчання пілотів – мінімум пів року, це враховуючи нашу мотивацію, потребу, досвід", – зауважив він.

Також слід врахувати і навчання інженерно-авіаційного складу, який повинен щодня обслуговувати літаки. Інженерам потрібно освоїти абсолютно все обладнання.

Тут теж потрібен час, тому що небо помилок не пробачає. Обслуговування літаків – дуже серйозна річ, – пояснив він.

Не менш важливою є підготовка інфраструктури. Мовиться про прокладення злітно-посадкових смуг довжиною два з половиною кілометри у достатній кількості.

"Тут певні кроки вже робляться у державі, вже є співпраця Міністерства оборони з Міністерством інфраструктури та іншими відомствами", – розказав Юрій Ігнат.

Україні вдасться це зробити певними потужностями.

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