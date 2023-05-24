Може переламати хід війни: військовий експерт сказав, як F-16 посилять захист неба України

Винищувачі західного зразка вкрай необхідні Україні. Вони мають ту силу, яка потрібна українській стороні для боротьби із ворогом.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, наразі Захід створив потужну авіаційну коаліцію.

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Чому F-16 важливі для України

Петро Черник переконаний, що передача Україні F-16 буде свідчити про колосальну воєнно-технологічну перемогу України. До того ж у світі є достатня кількість таких винищувачів та одразу 25 країн-операторів.

"Ця машина доступна і нам не треба чекати до того моменту, коли візьмуться за виготовлення нових машин, а контракти укладені впритул до 2030 року", – пояснив він.

Окрім цього, перевагою є й наявність 105 номенклатур озброєння, серед якого далекобійні ракети AGM-158 та ракети класу "повітря-повітря" із дальністю ураження до 180 кілометрів.

Ми направду можемо суттєво підняти рівень захисту нашого неба. Це дійсно та зброя, яка може переламати хід війни,

– додав військовий експерт.

На його думку, отримання F-16 – це величезний крок уперед ще й через те, що ЗСУ зможуть перехоплювати російський літак Су-34, який скидає бомби на українські землі із відстані 40-50 кілометрів зі своєї території.

Західна авіаційна коаліція

Петро Черник зауважив, що літаків F-16 загалом було випущено 4600 одиниць.

Карта F-16 буде розігруватися у стратегічному трикутнику: Бельгія, Нідерланди та Данія,

– пояснив він.

Політичне рішення від США вже є. Бельгія має на своєму балансі близько 50 літаків та орієнтовно ще 30 у користуванні Данії. Португалія та Іспанія готові ділитися запчастинами, Польща пропонує навчати українських пілотів. Усі ці дані свідчать про те, що наразі формується потужна авіаційна коаліція.

Втім, для України також важливо отримати не лише винищувачі, а й далекобійні та планерні бомби.

Передача Україні F-16: останні новини