Дуже принципове питання: що блокує передачу ракет Taurus Німеччиною

Опозиційна партія Німеччини наполягає на тому, щоб Україні надали далекобійні ракети Taurus. Однак з цим рішенням наразі не погоджується канцлер Олаф Шольц та інші політичні сили країни.

Про це 24 Каналу розповів німецький політолог Сергій Сумленний, зауваживши, що праворадикальна партія є абсолютно проросійською. Те саме стосується ліворадикалів, тому ці сили не можна назвати демократичними.

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Який спосіб знайшла опозиція

Франція партії Християнсько-демократичний союз посилює тиск на федеральний уряд, щоб все-таки передати Україні необхідну зброю. Це вже не вперше, коли вони намагаються переконати парламент проголосувати за це рішення. Втім урядова коаліція не дозволила поставити питання на порядок денний.

Зараз вони вимагають не анонімного голосування, а такого, яке покаже, як конкретна депутатка чи депутат проголосували. Так хочуть збільшити тиск на уряд і коаліцію,

– розповів політолог.

Це може допомогти, адже є люди, які публічно висловлюють одну думку, але голосують за протилежні рішення. Сергій Сумленний навів приклад міністерки закордонних справ Анналени Бербок та деяких інших політиків. Їхні заяви на словах дуже проукраїнські, але як тільки доходить до політичних рішень, то вони повністю дотримуються позиції федерального канцлера, який проти надання Taurus.

Також опозиційні депутати запропонували коаліції розробити власний проєкт рішення щодо ракет. Зрозуміло, що урядові депутати не надто хочуть голосувати за те, що надходить від опозиції. Тому мають можливість підготувати свій план.

Чого боїться канцлер Німеччини

"Рішення про передачу Taurus все-таки може знайти підтримку серед політичних сил. Проте, воно дуже принципове для Олафа Шольца, який виступає проти", – зауважив Сергій Сумленний.

В уряді є розуміння того, що на канцлера треба впливати. Так вже робили, коли мовилось про танки Leopard, артилерію. Щобільше, він уже зробив певний крок, переконавши Віктора Орбана не голосувати проти щодо членства України в ЄС. Через це багато хто у Німеччині думає, що Шольц і так уже зробив немало.

На мою думку, це помилка, якщо канцлер безпідставно блокує це рішення. Йому треба дати зрозуміти, що він помиляється. Але він далі так робить, бо крило, яке очолює Шольц, вважає що не можна давати Україні нічого, що навіть теоретично може вдарити по суверенній території Росії та важливим для неї об'єктах, а саме Кримському мосту,

– підкреслив німецький політолог.

Він додав, що великий страх Шольца полягає в тому, що Україна вдарить ракетами Taurus по мосту, а це спровокує Росію на дії, які складно передбачити та на ще більшу ескалацію. Канцлер нестиме за це відповідальність перед населенням, ймовірно, може дійти навіть до відставки.

У цьому його страх, абсолютно безпідставний, на мою думку. Тому треба "тиснути", звертаючись до прикладів Емануеля Макрона та інших лідерів. Треба показувати, що нічого страшного не відбувається, а Україна відповідально використовує західну зброю,

– додав політолог.

Саме удари по російських об'єктах на окупованій території України, штаби, мости, склади палива та аеродроми зменшують кількість жертв і наближають кінець війни.

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