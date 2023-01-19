Шольц назвав умову передачі Україні Leopard 2: у Білому домі на це блискавично відреагували

Німеччина продовжує зволікати з передачею Україні танків Leopard 2. Шольц зауважив, що очікує на перший крок від США. У Білому домі вже на це відреагували.

Під час брифінгу момент передачі танків Україні прокоментувала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. Вона зазначила, що кожна країна повинна самостійно визначатися з рішенням, яке вона ухвалить.

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Німеччина сама має ухвалювати рішення

Речниця Білого дому озвучила позицію Джо Байдена. Його думка проста: кожна держава та партнер повинна самостійно ухвалювати рішення щодо передачі Україні зброї.

Президент Джо Байден вважає, що кожна країна має схвалювати свої власні суверенні рішення про те, які кроки щодо допомоги у сфері безпеки вони можуть робити і яку техніку вони можуть надавати Україні,

– підкреслила вона.

Що заявив Шольц

Напередодні стало відомо про чергову умову, яку висунув Олаф Шольц. За його словами, після її дотримання Німеччина передасть Україні танки Leopard 2. Мовиться про те, що спочатку США повинні надати нашій державі танки Abrams.

Мовляв, щойно Україна отримає американські танки, то у ФРН дадуть "зелене світло" на передачу своїх. Зауважимо, що вже 5 країн готові надати нам Leopard 2, але не можуть цього зробити. А все тому, що німецьку зброю без погодження федерального уряду ніхто просто так віддати не має права.



Що потрібно знати про танки Leopard 2 / Інфографіка 24 Каналу

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