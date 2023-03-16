Україні дадуть понад 150 Leopard: полковник ЗСУ оцінив рівень танкової допомоги
Українська сторона очікує на потужне постачання військової техніки від Заходу. Число танків, які матимуть ЗСУ, буде значно більше.
Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – полковник запасу ЗСУ, військовий експерт і льотчик-інструктор. За його словами, наразі ми вже можемо розуміти масштаби передачі техніки.
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Танків буде більше
Роман Світан наголосив, що 150 одиниць – саме стільки у загальній кількості Leopard отримає Україна.
І ще передасться сотні танків іншого рівня, тобто Т-72, Т-80, Challenger, є французькі колісні танки. Тобто загальний спектр кількості танків більше як три сотні,
– пояснив він.
Також військовий експерт висловив припущення, що Україні передадуть навіть до п'яти сотень техніки, необхідних для боротьби із ворогом.
"Просто треба розуміти, що в ефір не завжди кажуться якісь основні цифри – їх завжди занижують. Тобто, якщо говориться про 150 танків, то сміливо можна на півтора помножувати, а то і на два", – додав він.
До того ж Світан зазначив, що наразі є розуміння, хто саме готовий підставити Україні плече допомоги.
Роман Світан прокоментував передачу Україні танків від Заходу: дивіться відео
Українські екіпажі напоготові
Роман Світан розказав, що екіпажі ЗСУ, які використовуватимуть в бою нові танки, вже готові.
"Я думаю, що вони відразу будуть заходити з екіпажами і виконувати визначені бойові задачі на базі цих танків", – підкреслив він.
За його словами, західну техніку передаватимуть у використання мотопіхотним чи танковим бригадам. Її українські військові будуть використовувати для наступальних дій у бік Азовського узбережжя.
Військова допомога Україні: останні новини
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- Окрім цього, уряд Данії співпрацює з Німеччиною та Нідерландами, щоб передати Україні щонайменше 100 танків Leopard 1. Це може статися вже протягом цієї весни.