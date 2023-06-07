Україна може отримати винищувачі F/A-18 Hornet від Австралії: у чому їх особливість

Австралія обговорює зі США та Україною передачу 41 списаного винищувача F/A-18 Hornet. Зараз Україна відчуває гостру потребу в літаках, тому поки ми не отримали обіцяні F-16, винищувачі F/A-18 можуть стати хорошою альтернативою.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він додав, що винищувачі F/A-18 Hornet насамперед допоможуть знищувати військові цілі ворога та посилять протиповітряну оборону.

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Підтримка іноземних партнерів допомагає нашим бійцям знищувати ворога та його техніку. Зараз одна з головних потреб ЗСУ – це посилення авіації. Американські винищувачі F/A-18 допоможуть українській системі ППО захистити небо від російських ракет та дронів.

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Особливості F/A-18

Винищувач F/A-18 – американський палубний винищувач – бомбардувальник. Ключова особливість F/A-18 полягає у тому, що його можна використовувати на різних поверхнях. Він не є літаком виключно морського базування.

Технічна характеристика F/A-18 дуже схожа з F–16, адже цей літак комбінований. Зокрема, його можна використовувати насамперед для завдання потужних ракетно-бомбових ударів по наземних об'єктах окупантів. Крім того, він допоможе захистити українське небо від ворожих ракет.

У березні 2023 року Україна надіслала запит про розгляд постачання літаків F/A-18 з Фінляндії. Водночас міністр оборони й президент Фінляндії відмовили у передачі винищувачів Повітряним силам ЗСУ.

На думку Мусієнка, F/A-18 буде хорошим внеском у нашу літакову коаліцію, яка стрімко зростає й розширяється. Винищувачі західного зразка неодмінно з'являться в українському небі – це виключно питання часу й перспектив.

Україні критично потрібні винищувачі F-16, адже вони можуть суттєво вплинути на хід війни. Вони допоможуть тримати російську авіацію далеко від українських кордонів і тим самим вбережуть міста і села від бомбардувань.

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