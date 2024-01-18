Робота над передачею російських активів тривала й у Давосі: Кулеба назвав колосальну суму

Під час зустрічі у Давосі Україна неодноразово порушувала питання заморожених російських активів. Туди прибули впливові особи, яким належить ухвалити рішення про передачу 330 мільярдів євро.

Про це в ефірі телемарафону розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба – передає 24 Канал. Водночас очільник МЗС зазначає, що рішення про передачу активів важке, однак неминуче.

Дивіться також 10 мільярдів для Орбана – помилка Урсули․ Як Угорщина знову може шантажувати ЄС і Україну?

Рішення щодо активів непросте

Дмитро Кулеба розповів, що 18 січня в Давосі велася активна робота щодо теми російських активів. Він нагадав, що мова йде про суму у районі 330 мільярдів євро. За словами очільника МЗС, це шалені кошти, на які Україна заслуговує.

Україна почала голосно говорити про необхідність ухвалення комплексного рішення про те, щоб ці гроші ми могли використовувати на потреби нашої армії та нашого відновлення,

– зазначив міністр.

У Швейцарії відбулося декілька важливих розмов, які впливатимуть на рішення щодо заморожених активів. Там зібралися фінансисти, юристи, політики, яким належить ухвалити рішення. Кулеба наголосив, що воно складне, але воно неминуче і потрібне якнайшвидше.

При цьому він додав, що передачі самих прибутків від російських активів буде недостатньо, тому потрібно комплексне рішення. Росія має заплатити за свою агресію.

Заморожені гроші Росії