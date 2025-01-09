У Раді відповіли, чи штрафуватимуть 17-річних хлопців, які вчасно не стали на військовий облік

В Україні чоловіки мають ставати на військовий облік у рік досягнення 17-річного віку. Зробити це потрібного протягом першого півріччя.

Чи можуть оштрафувати 17-річних хлопців, які з 1 січня до 31 липня не стали на облік призовників, відповів народний депутат України від фракції "Слуга народу", член оборонного комітету Ради Федір Веніславський, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Еспресо".

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"Будуть притягувати до адміністративної відповідальності"

Верховна Рада 9 січня ухвалила законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Федір Веніславський, коментуючи документ, наголосив, що підлітки, які не стануть на військовий облік у 17-річному віці, муситимуть сплатити штраф.

Якщо встановлено факт адміністративного правопорушення і немає обставин, які виключають притягнення до адміністративної відповідальності, таку особу може бути притягнуто до адміністративної відповідальності,

– зауважив член оборонного комітету Ради.

За його словами, сума стягнення становитиме 17 тисяч гривень для тих, хто порушив терміни реєстрації.

Законопроєкт дає можливість хлопцям, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, ставати на облік або особисто у ТЦК, або через електронний кабінет у застосунку Резерв+, тобто, незалежно від місця перебування.

Водночас 17-річні громадяни, які не стали на військовий облік призовників у необхідний період, можуть стати на нього тільки після особистого прибуття до ТЦК.

До слова, 18-річні юнаки за кордоном зможуть стати на облік, не приїжджаючи до України.