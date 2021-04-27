Передислокація не означає повної деескалації, – Кулеба про відведення військ Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає беззаперечним успіхом те, що Росія відводить свої війська від кордону України. Цього офіційний Київ досягнув завдяки співпраці з міжнародними партнерами. Проте глава МЗС наголошує, що це не означає, що загрози більше немає.

Про напруження у російсько-українському протистоянні Кулеба розповів в ефірі телеканалу BBC News World. Попри успіхи та підтримку на міжнародній арені, Україні слід бути готовими, адже ворог нікуди не подівся – зауважив урядовець.

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Росія тренувала напад на Україну

Передислокація не означає повної деескалації, тому що, навіть якщо те, що ми бачили в останні тижні, було просто навчаннями, ми бачили, що вони тренували напад на Україну. Це факт,

– підкреслив Кулеба.

Міністр сказав, що варто бути чесними: Україна справді досягла успіху, проте нема жодних гарантій, що війська Росії не повернуться знову.

Коротко про російські війська біля кордону України

Впродовж останнього місяця Росія масово стягувала війська та техніку до східних кордонів України, а також до окупованого Криму.

Росіяни начебто мали намір проводити військові навчання.

Концентрація військ держави-агресора стала більшою, ніж у 2014 році.

22 квітня 2021 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія починає відводити війська. Мовляв, своєї мети вони досягнули.