У передмісті Дніпра чули вибух: сили ППО збили ворожу ракету

Росіяни не полишають обстрілів українських міст. Пізно ввечері 22 травня у передмісті Дніпра чули вибухи.

Про це повідомляють журналісти Суспільного. Варто зауважити, що вибух пролунав під час повітряної тривоги, передає 24 Канал.

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У напрямку Дніпра летіла ракета

Пізно ввечері 22 травня, о 22:44, на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. У Повітряних силах попередили, що існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

О 22:53 у мережі повідомили, що у напрямку Дніпра летить швидкісна ціль. За кілька хвилин у передмісті пролунав вибух.

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О 23:27 в Дніпропетровській області пролунав відбій повітряної тривоги.

Українські захисники збили російську ракету

Згодом у Дніпропетровській ОВА повідомили, що звук вибуху, який чули на Дніпропетровщині – це збиття ворожої ракети.

Мінус ворожа ракета у Синельниківському районі,

– повідомив Сергій Лисак.

У повітряному командуванні "Схід" повідомили, що українські захисники знищили керовану авіаційну ракету Х-59/69.

У Дніпрі вдень лунали вибухи

Вдень 22 травня у Дніпрі також лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння, а вже за лічені хвилини у Дніпрі чули вибух.

Місцеві телеграм-канали повідомляли, що над містом здійнявся дим.

Згодом Сергій Лисак повідомив, що у Кам'янському районі українські захисники збили розвідувальний безпілотник. Однак, на жаль, в області зафіксували приліт. Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА, окупанти атакували інфраструктуру регіону.

На місці влучання спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих чи загиблих не надходила.