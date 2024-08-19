У передмісті Дніпра чули вибухи: працювали сили ППО

Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах. Цього разу атакували Дніпро.

Вдень 19 серпня у передмісті Дніпра чули вибух. Згодом стало відомо, що це була успішна робота нашої протиповітряної оборони.

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У передмісті Дніпра чули вибух

Перед тим, як з'явилась інформація про вибухи, Повітряні сили поінформували про загрозу використання балістичного озброєння зі сходу та з Криму.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Луашук повідомив, що вибух, який могли чути у передмісті, це – результат успішної роботи ППО.

Оборонці неба збили ворожий розвідувальний безпілотник,

– мовиться в повідомленні.

Пам'ятайте, під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б користуватись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.

Крім цього, раніше стало відомо про активність стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Повітряні сили зафіксували у повітрі 6 бортів. Вони рухаються до Саратовської області. У разі виходу на пускові рубежі та запусків ракет про це повідомлять додатково.