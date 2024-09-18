У передмісті Дніпра чули вибухи

Ворог атакував Дніпропетровську область. Неподалік обласного центру лунали вибухи.

Про звуки вибухів у Дніпропетровській області повідомили кореспонденти Суспільне.

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Що відомо про вибухи на Дніпропетровщині

Повітряну тривогу в області оголосили о 00:36. Згодом близько 00:48 у передмісті Дніпра почули вибухи.

За даними місцевих телеграм-каналів, сили ППО збили в області розвідувальний дрон. Однак зазначимо, що поки що офіційної інформації про це немає.

Станом на зараз у Дніпропетровській області оголосили про відбій тривоги, проте у Нікополі все ще залишається загроза артилерійського обстрілу.

Оперативно про повітряні тривоги, вибухи та інші загрози читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

Тим часом в багатьох областях оголошена повітряна тривога через атаку "Шахедами". Деякі з них вже на підступах до столиці.

Крім цього, незадовго до цього ворог атакував ракетами Кіровоградську область. Також росіяни масовано атакували КАБами Сумщину та Запорізьку область. На жаль, вже відомо про кількох загиблих і їхня кількість ще може зрости.