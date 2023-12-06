У передмісті Дніпра пролунав потужний вибух: ППО збила ворожу ракету X-59

Окупанти знову атакують Україну. На Дніпропетровщині пролунав вибух.

На околицях Дніпра пролунав потужний вибух. Раніше у Повітряних силах попередили, що на місто летить ракета.

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Росія запустила ракету на Дніпро

О 15:26 для Дніпропетровщини, Запоріжжя та Донеччини виникла загроза застосування балістичного озброєння.

Згодом у Повітряних силах вказали на активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході та ймовірність застосування ворогом авіаційного озброєння.

О 17:05 стало відомо, що окупанти спрямували ракету на Дніпро. Місцеві пабліки за кілька хвилин написали про потужні вибухи на околицях міста.

О 17:41 у Дніпровській ОВА пояснили, що вибух, який лунав у Дніпровському районі – то робота ППО по ворожій цілі. Захисники з ПвК "Схід" збили ракету X-59.

Окупанти б'ють ракетами по цивільних об'єктах