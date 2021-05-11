У передмісті Тель-Авіва впали кілька ракет: є жертви – ЗМІ

Сектор Гази надвечір 11 травня випустив ракети у передмістя Тель-Авіву. Внаслідок цього поранення отримали щонайменше 8 людей.

За попередніми даними, є двоє жертв. Одна з них – жінка Рішон-ле-Ціон. Наразі ХАМАС масово обстрілює Ізраїль.

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На відео з соціальних мереж видно охоплені вогнем вулиці Холона, в небо підіймаються хмари диму.

Наслідки обстрілів передмістя Тель-Авіва: відео

За даними ЗМІ, одна з ракет влучила в автобус. На щастя, у той момент людей всередині не було, тому ніхто не постраждав. На відео з місця події видно автобус та автівку біля нього, на яку також перекинулося полум'я. Поблизу горить будівля, а тротуар на вулиці перетворився на руїни.

Дивіться відео палаючого Ізраїля:

Коротко про загострення між Ізраїлем та Палестиною

Ситуація між Палестиною та Ізраїлем загострилася 10 травня. З того часу на територію Ізраїля випустили понад 600 ракет.

У відповідь ізраїльські танки завдали удару по об'єктах у Секторі Гази. Внаслідок цього загинули 20 людей, серед яких 9 дітей

Раніше ХАМАС попередив Ізраїль, що випустить ракети по Тель-Авіву, якщо держава не припинить авіаційні атаки Сектора Гази.

Водночас ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху пригрозив бойовикам ударами, які ті "не чекали".