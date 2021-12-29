Передноворічна подорож: на кордоні з Росією затримали 5 узбеків

У Луганській області прикордонники затримали групу іноземців, які прямували з Росії до України. П'ятеро затриманих виявились громадянами Узбекистану.

На узбеків військові прикордонного загону імені Євгенія Пікуса натрапили вночі 28 грудня. Випереджувальну інформацію про це надали оперативні співробітники.

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Узбеки хотіли перетнути кордон поза пунктами пропуску

Іноземці хотіли перетнути російсько-український кордон поза пунктами пропуску, адже вони мали заборону на в'їзд на російську територію.

Щодо громадян Узбекистану прикордонники склали адміністративні правопорушення. Мовиться про спробу незаконного перетинання державного кордону України. Оскільки правопорушення було вчинене групою осіб, то це є обтяжливою обставиною.

Оскільки подорож узбеків зупинили українські прикордонники, їм доведеться повернутись на батьківщину.

Затримані виявились громадянами Узбекистану / Фото Державної прикордонної служби

Незаконні спроби перетнути кордон України: коротко