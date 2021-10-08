Переглядають відео з камер та допитують свідків, – поліція про розслідування смерті Полякова

Поліція Києва проводить увсі необхідні дії задля встановлення обставин смерті нардепа Антона Полякова. Зокрема, правоохоронці проводять слідчі дії та допитують ймовірних свідків.

Про це 24 каналу повідомили в поліції Києва. Правоохоронці запевняють, що відпрацьовують весь необхідний алгоритм у цьому кримінальному провадженні.

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Займуться і відео з вуличних камер

Зокрема, вивчатимуть відео з камер спостереження на вулиці. Як наголосила заступниця начальника відділу комунікації ГУНП в Києві Юлія Гірдвіліс, інформації, що камери не працювали, немає.

Правоохоронці підтвердили, що патрульні зупинили машину таксі, у якій виявили непритомного чоловіка. Медики "швидкої" спробували реанімувати політика, проте лише констатували смерть.

Тіло одразу направили на експертизу

Тіло одразу направили на експертизу. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з позначкою "природна смерть".

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Що відомо про смерть Антона Полякова? Нардепу стало погано вночі 8 жовтня у машині таксі. Водій каже, що пасажира нудило, а потім розпочались конвульсії. Медикам врятувати його життя не вдалось. Полякову було 33 роки.