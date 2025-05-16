Бажання розходяться з можливостями, – Коваленко про чергові погрози росіян

Під час переговорів у Стамбулі 16 травня російська делегація вчергове вдалася до погроз. Однак така тактика зазвичай свідчить про те, що бажання розходяться з можливостями.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

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Росіяни вкотре вдаються до погроз

Андрій Коваленко пояснив, що погрожувати та "брати на слабо" – це традиційна поведінка росіян, яку вони згодом масштабують через інформаційний простір.

За його словами, росіяни так себе поводили й в СРСР, і в імперській Росії.

Але переважно, коли йдуть погрози, то бажання розходяться з можливостями. Тому заспокойтесь і не накручуйтесь,

– додав керівник ЦПД.

Нагадаємо, журналіст видання The Economist Олівер Керрол повідомив, що під час переговорів з Україною голова російської делегації Владімір Мединський заявив, що Росія готова воювати "скільки потрібно".

За даними ЗМІ, Росія заявила, що погодиться на припинення вогню лише якщо Україна виведе війська з чотирьох окупованих областей. Москва також погрожувала захопити ще дві області: Харківську та Сумську.

Згодом речник МЗС Георгій Тихий заявив, що під час зустрічі російська сторона дійсно висувала неприйнятні вимоги до України. Однак наша сторона була готова до цього, тому поводилася відповідно. Водночас Тихий наголосив, що не може розкривати зміст переговорів України та Росії, адже це некоректно.