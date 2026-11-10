Зеленський представив три теми, які сторони обговорять на другий день перемовин

У середу, 11 листопада, Україна, Росія та США продовжать мирні переговори в Абу-Дабі. Володимир Зеленський назвав три теми, які підніматимуть за столом переговорів.

Про це глава держави розповів під час спілкування з медіа.

Що сказав Зеленський?

У середу, 11 листопада, в столиці ОАЕ відбудеться другий день переговорів між Україною, Росією та США. Президент України зазначив, що переговорні групи планують зосередитися на конкретних кроках для зменшення напруги, зокрема припиненні ударів по енергетиці та безпеці судноплавства у Чорному морі.

Також перемовники повернуться до обговорення великого обміну військовополоненими. Зеленський підкреслив, що навіть якщо це буде єдиний досягнутий результат, процес уже можна буде вважати успіхом.

Третім важливим питанням переговорів стане можлива тристороння зустріч на рівні очільників держав. За словами глави держави, цей варіант розглянуть, якщо реалізація такого формату буде можливою.

Президент звернув увагу, що в Києві не вірять, але сподіваються на більш суттєві підсумки поточного діалогу порівняно з минулою зимою.

Ми завжди підтримуємо переговори, тому що ми хочемо працювати, нам потрібно більше тиску на Росію. Його недостатньо. Я знаю позицію американців, але я думаю, що потрібно більше тиску, менше бізнесу з цими хлопцями, це буде корисніше,

– сказав він.

Також глава держави розповів, що в Абу-Дабі обговорювали можливість масштабного обміну полоненими. За словами Зеленського, це може бути "1000 на 1000" чи навіть "1500 на "1500".

Зазначимо, видання The New York Times писало, що питання зупинки бойових дій не будуть піднімати під час зустрічей. Американські посадовці планували вийти за межі суперечок про території та зосередитися на запобіганні новій ескалації.