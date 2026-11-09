Українська переговорна делегація вже прямує в Абу-Дабі для проведення переговорів

Українська делегація вирушила до Абу-Дабі на заплановані переговори за участі України, США та Росії. Паралельно українська сторона проведе окремі координаційні зустрічі з європейськими союзниками.

Про це повідомив Рустем Умєров.

Які подробиці?

В Об'єднаних Арабських Еміратах перебуватимуть представники європейських країн формату Е4 – Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, а також делегати від НАТО і Єврокомісії.

З європейськими партнерами українська сторона проведе окремі координаційні зустрічі для узгодження позицій.

Як визначено президентом Володимиром Зеленським, робимо все, щоб Європа була учасницею дипломатичного процесу,

– підкреслив Рустем Умєров.

Він також висловив подяку Об'єднаним Арабським Еміратам за надання переговорного майданчика, а також Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за організаційну активність і підготовку до майбутніх зустрічей.

Пріоритети переговорів та безпекові питання

Наша мета – довготривалий і стійкий мир, гарантована безпека для України та реальні можливості для відновлення України після війни,

– зазначив Рустем Умєров.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, консультації в ОАЕ мають торкнутися передусім базових безпекових питань.

Раніше ми також розповідали, що російську делегацію на цих тристоронніх зустрічах очолює Володимир Мединський.