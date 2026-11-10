Уродженці Харкова, Луганщини та Сміли: хто представляє Росію на переговорах в ОАЕ

Росія відправила на переговори в Абу-Дабі делегацію з 11 осіб. Очолив її помічник Путіна Володимир Мединський.

У складі групи опинилися троє уродженців України, які зробили кар'єру в російських структурах. Про це пише "Главком".

Хто представляє Росію на переговорах?

Володимир Мединський – уродженець Сміли

Помічник Володимира Путіна Володимир Мединський народився 18 липня 1970 року в місті Сміла Черкаської області. Раніше він обіймав посаду міністра культури Росії, а нині представляє Кремль на переговорах з Україною.

Мединський відомий своїми заявами про історію України та Росії, у яких просуває російські наративи про нібито історичну єдність двох держав. Також він редагував російські підручники з історії. У травні 2025 року Мединський уже очолював російську делегацію на переговорах з Україною у Стамбулі.

Володимир Мединський / Фото росЗМІ

Олександр Зорін – уродженець Харкова

Генерал-лейтенант Олександр Зорін народився 11 серпня 1968 року в Харкові. Він представляє Головне управління Генерального штабу Збройних сил Росії – російську військову розвідку.

Зорін брав участь у російській військовій операції в Сирії. У травні 2022 року його залучили до переговорів щодо виходу українських військових із заблокованого росіянами заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Також він входив до складу російської делегації на переговорах у Стамбулі в травні 2025 року.



Олександр Зорін / Фото росЗМІ

Дмитро Мінаєв – уродженець Луганщини

Третій представник російської делегації – генерал-лейтенант ФСБ Дмитро Мінаєв. Він народився на території Луганської області, а згодом зробив кар'єру в російських силових структурах. Нині Мінаєв очолює департамент контррозвідувальних операцій ФСБ.

У квітні 2019 року тодішній голова СБУ Василь Грицак публічно назвав Мінаєва організатором убивств українських розвідників Олександра Хараберюша та Максима Шаповала. За словами Грицака, російський генерал також був причетний до підготовки замаху на ще одного українського розвідника. Ці звинувачення озвучила українська спецслужба.

Дмитро Мінаєв / Фото росЗМІ

Хто ще увійшов до складу російської делегації?

Окрім трьох уродженців України, Росію на переговорах представляють ще восьмеро посадовців. Серед них:

Михайло Галузін – заступник міністра закордонних справ Росії;

Сергій Рябков – заступник міністра закордонних справ Росії;

Ігор Костюков – начальник Головного управління Генштабу Росії;

Юрій Жигарловський – заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу;

Олексій Комков – представник ФСБ;

Олена Подобреєвська – заступниця начальника управління президента Росії;

Олексій Поліщук – директор Другого департаменту країн СНД МЗС Росії;

Олег Постніков – директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС.

Зазначимо, що Дмитро Мінаєв був причетний до замаху на Кирила Буданова у 2019 році, коли той ще був офіцером розвідки.

Що відомо про переговори в Абу-Дабі?

Переговори в Абу-Дабі проходять за участю України, США та Росії. Серед ключових питань — припинення бойових дій, гарантії безпеки для України та територіальне питання.

Москва наполягає на виведенні українських військ із частини Донбасу, однак Київ відкидає можливість добровільної передачі своїх територій.

Українську делегацію очолює Рустем Умєров, до її складу також увійшли Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Вадим Скібіцький і Давид Арахамія.