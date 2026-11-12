Росіяни заявили, що Путін розпочав війну, бо написав листа Байдену, а той не відповів, – Axios

11 листопада в Абу-Дабі завершився раунд тристоронніх переговорів України, США та Росії. Російська делегація спробувала виправдати напад на Україну ультиматумами до НАТО 2021 року.

Подробиці повідомляє видання Axios із посиланням на поінформовані джерела.

Як у Росії спробували виправдати вторгнення?

Російські учасники зустрічі заявили в ОАЕ, що Володимир Путін почав вторгнення через відсутність реакції Джо Байдена на безпековий лист. Американські посланці Джаред Кушнер і Стів Віткофф категорично відкинули ці закиди та підкреслили, що обставини відтоді зазнали докорінних змін.

Представники США запропонували Москві підготувати оновлену пропозицію з актуальними безпековими запитами. Вона обов'язково має містити роз'яснення щодо симетричних кроків, на які готова піти Росія задля деескалації та надання гарантій ненападу для всієї Європи.

Зниження напруги та візити до лідерів

Діалог між делегаціями України та Росії 11 листопада виявився вкрай напруженим. За інформацією медіа, дискусія набула емоційного характеру, тому американські дипломати намагалися розрядити атмосферу задля збереження переговорного треку.

Кушнер і Віткофф спробували знизити градус, заявивши російським та українським перемовникам, що метою є завершення цього раунду переговорів з напрацюванням варіантів для лідерів обох сторін,

– дізналося видання.

Одразу після консультацій спецпредставники США Стівен Віткофф та Джаред Кушнер 12 листопада прибули до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним. Наступним пунктом їхнього маршруту стане Дублін, де заплановано переговори з українським президентом Володимиром Зеленським.

Територіальні межі та обмін військовополоненими

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія охарактеризував цей раунд як один із найважчих. За його словами, російські представники висували вкрай жорсткі директиви, що суттєво ускладнювало будь-який компроміс.

Видання The Telegraph зазначило, що Київ відхилив пропозицію США щодо перегляду меж своїх регіонів задля розблокування мирного процесу. Раніше медіа The Economist зазначало, що американські посередники пропонували компроміси щодо меж Луганської та Донецької областей.

Під час зустрічі також порушували гуманітарні теми. Володимир Зеленський зазначив, що сторони обговорили перспективу масштабного обміну полоненими у форматі 1000 на 1000 або 1500 на 1500 осіб.

Крім того, українська сторона провела окремий раунд переговорів із партнерами з США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Єврокомісії та НАТО. У спільній заяві учасники наголосили, що будь-які фінальні домовленості мають суворо гарантувати суверенітет і територіальну цілісність України.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, до складу російської делегації в ОАЕ увійшли представники ФСБ, яких пов'язували з підготовкою диверсій проти військового керівництва України.

Також раніше ми писали про позицію Володимира Зеленського, який попередив міжнародних партнерів про марність територіальних поступок Кремлю.