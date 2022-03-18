Переговори Байдена та Сі Цзіньпіна тривали 2 години: обговорювали війну Росії проти України

Сі Цзіньпін та Джо Байден провели перемовини на тлі російсько-української війни. Китайський лідер запевнив американського, що "ніхто не зацікавлений у цьому".

Китайський та американський політики спілкувалися ввечері 18 березня у форматі відеозв'язку. Їхні перемовини тривали близько 2 годин.

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Ні в чиїх інтересах, – Цзіньпін про війну в Україні

Цзіньпін заявив Байдену, що "міждержавні відносини не можуть перейти у стадію конфронтації, а конфлікти та конфронтації не в чиїхось інтересах". Щоправда, він був досить неоднозначним у своїм формулюваннях: війну, яку Росія розв'язала проти України, все ще називав "українською кризою".

Раніше китайський міністр закордонних справ у розмові зі своїм французьким колегою таки назвав війну в Україні війною.

Крім цього, Цзіньпін підкреслив, що Китай та США мають "направляти двосторонні відносини на правильний шлях". Мовляв, обидві сторони повинні взяти на себе належну міжнародну відповідальність й докладати зусиль для миру у всьому світі.

Цзіньпін може вплинути на Путіна

Сі Цзіньпін – єдиний, хто може вплинути на Путіна, щоб зупинити війну проти України. У цьому переконаний Алекс Янгер, колишній голова британської розвідки MI6. Він пояснив виданню Sky News, що китайський президент мав би зараз бути глибоко стурбований тим, що відбувається.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Раніше у Китаї відреагували на інформацію про те, що Пекін нібито може прийти на допомогу Росії у війні проти України. Там запевнили, що нібито не знали про плани Путіна щодо вторгнення, а якби знали – запобігли б. Натомість зараз вважають, що потрібно максимально "знизити напруженість, а не підливати масла у вогонь". Водночас, за інформацією ЗМІ, Китай не поспішає ставати на бік Росії та дистанціюється від її ізольованої економіки.

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