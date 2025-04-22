Сподівається лише на одне: ексглава МЗС спрогнозував дії Путіна після переговорів у Лондоні

У Лондоні 23 квітня заплановані переговори за участю делегацій з України, США, Великої Британії та Франції. Сполучені Штати раніше заявили, що можуть вийти з переговорного процесу, це буде для Москви невигідним, адже сьогодні Трамп грає на боці Кремля.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко, зазначивши, що для Путіна американський президент – рятівник, він ним може маніпулювати та шантажувати.

Дивіться також Путін просто "шістка": питання завершення війни в Україні вже не в його руках

Перед Путіним постане низка питань

Огризко припустив, що якщо США покинуть переговори й Трамп попрощається, тоді на російського диктатора чекатиме розлючена на нього Європа, яка робитиме йому всі можливі пакості. В цій ситуації Трамп не буде стримувати ЄС.

Тоді у Путіна виникне питання, що робити з Європою, яка об'єдналася; з тим, що посилюється ВПК Німеччини, який за певними напрямками постачає Україні 90% своєї продукції; з тим, що буде створюватися нова конструкція системи європейської безпеки без США.

"Постане у нього питання і з тим, що робити, коли Балтійські країни й Велика Британія стануть потужним північним флангом, а Україна разом з Польщею та Румунією формуватимуть південний фланг і ніякі московські "вологі" мрії про те, що в України не буде армії ніколи не здійсняться", – озвучив Огризко.

Ексміністр МЗС України наголосив, що для Путіна сьогодні Трамп – це подарунок долі. Він буде робити все, щоб тільки його утримати в переговорному процесі, буде вимагати від нього тиснути на ЄС та Україну.

Що є кісткою у горлі очільника Кремля?

Огризко вважає, що якщо у Лондоні європейці та українці зможуть переконати американців у тому, що треба все-таки брати до уваги інтереси безпеки Європи, а в першу чергу України, тоді у Кремлі можуть відмовитися від всіх цих пропозицій.

Зі слів Огризка, ймовірніше так і буде, бо всі пропозиції, які будуть підготовлені, стануть неприйнятними для Росії. Тому що це означатиме, що Україна зберігається, з НАТО чи без, з ЄС чи без нього, але вона зберігається як країна і нація.

Саме це – кістка у горлі Путіна. Він же починав війну не для того, щоб захопити чотири області. Його мета полягала у тому, щоб України не стало,

– зауважив Огризко.

У Путіна, за переконанням ексміністра МЗС України, нині складається доволі сумна ситуація. В нього є сподівання на те, що він все-таки потоваришує з Трампом, відновить економічні зв'язки з США і це допоможе йому продовжувати війну проти України.

"Ймовірніше це сидить в голові Путіна, бо з Європою він домовитися не зможе. Майбутній канцлер Німеччини Мерц говорить про те, що він буде рішуче підтримувати Україну, вона залишатиметься серйозним фактором безпекової політики нового німецького уряду", – зазначив Огризко.

А це не передбачає Москві нічого позитивного. Отже, з Європою у Путіна нічого не вийде, тоді в нього залишиться Китай, як місце постачання товарів, і політична дружба з Трампом, з яким йому хочеться поділити світ на сфери впливу.

Така конструкція, як підсумував Огризко, вимальовується в разі, якщо 23 квітня у Лондоні спільними зусиллями буде підготовлена компромісна пропозиція, у відповідь на яку Москва або буде затягувати час, або одразу її відхилить.