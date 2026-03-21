Делегація з України прибула до Маямі для переговорів із Віткоффом і Кушнером

Українська делегація прибула до Маямі для проведення переговорів із представниками США. Зустріч відбудеться зі спецпредставником Стівом Віткоффом та радником Джаредом Кушнером.

Очікується, що сторони обговорять подальші кроки у межах мирного процесу та питання безпеки. Про це повідомляє "Укрінформ".

Що відомо про майбутню зустріч?

Українська делегація прибула до Маямі для проведення переговорів із представниками США – спецпредставником Стівом Віткоффом та радником Джаредом Кушнером. Зустріч стане частиною подальших дипломатичних контактів між Києвом і Вашингтоном щодо врегулювання війни.

Очікується, що ключовою темою переговорів стане обговорення можливих шляхів досягнення миру, а також узгодження позицій сторін щодо подальших кроків. Деталі порядку денного наразі не розголошуються.

Відомо, що до переговорів залучені ключові представники обох сторін, зокрема до української делегації входять Рустем Умєров, керівник Офісу Президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Що ще відомо про переговори у Маямі?

Росіян на переговорах не буде, про що заявив речник Путіна Дмитро Пєсков. Хоча раніше прессекретар диктатора говорив – Росія чекає на продовження перемовин. Зеленський пояснив, що в росіян немає політичної волі.

У вечірньому зверненні Зеленський підкреслив: переговорну паузу потрібно завершувати. А від Америки є сигнали щодо готовності продовжити роботу в наявних форматах перемовин для закінчення війни Росії проти України. Київ працює над тим, щоб переговори "були дійсно змістовними".

Однак колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поділився з 24 Каналом своєю думкою: прогресу не буде. На тлі війни на Близькому Сході Росія почала заробляти на нафті, хоча раніше Москва була в більш сутужній ситуації, оскільки США тримали санкції, а Індія перестала торгувати з росіянами. Тепер же Путіну немає сенсу іти на поступки.