Макрон заговорив про мирні переговори з Путіним: політолог пояснив, чому це неможливо

Президент Франції Емануель Макрон заявив, що між Україною та Росією можуть початися перемовини. Однак французький лідер додав, що вони відбуватимуться на вигідних для нашої держави умовах після успішного контрнаступу ЗСУ.

Насамперед ми маємо для себе визначити, які умови ми висуватимемо і за яких обставин ми готові сісти за стіл перемовин. Про це 24 Каналу сказав політолог Олександр Антонюк.

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Політичні заяви Емануеля Макрона, Олафа Шольца чи інших слід розцінювати з огляду на те, що вони проживають у конкурентному середовищі. Так, російсько-українська війна суттєво впливає на економічну ситуацію у Європейському Союзі.

"Тому проросійські політичні сили підіймають голову і створюють суттєві проблеми таким політикам, як Макрон. Він сам по собі ще той "миротворець" насправді", – зазначив Антонюк.

Неможливо вести перемовини з терористами

Водночас ми маємо чітко розуміти, чому ми не сядемо за стіл перемовин. Річ у тім, що держава-агресорка не готова до переговорів. Сьогодні Росія поводиться не конструктивно, щобільше, це типова поведінка країни-терориста.

Нашим офіційним особам, зокрема президенту Володимиру Зеленському, вартувало б нагадати Макрону, що йдеться про терориста №1 Володимира Путіна. Треба запитати: "Чи готові були США – чи та сама Франція – сідати за стіл перемовин з Усамою Бен Ладеном?",

– акцентував політолог.

Завжди треба показувати світові картинки, які доповнюють терористичні акти. Щодня їх стає все більше.

Так, ми маємо зважати на три ключові аспекти:

з терористами домовитися неможливо, їх можливо лише знищити;

слід нагадати Макрону про те, що згідно з указом президента України нам заборонено за стіл переговорів з терористами;

має відбутися виведення російських військ з України, а кремлівське керівництво має внести зміни до конституції про вилучення зі свого складу незаконно анексованих територій України з 2014 року.

"Лише ці дві обставини в теорії дозволять нам говорити про можливість перемовин. Усе решта – це капітуляція перед агресією Росії", – резюмував Олександр Антонюк.

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