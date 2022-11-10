Жодні переговори не закінчили жодної війни: хто і чому штовхає Україну на безглуздий крок
Джерело:фейсбук Тетяни Даниленко
Переговори з Росією – це порожня риторична фігура, піар. "Ось, дивіться, ми завжди готові, а в Україні неадекватні, й за їхній безпонтовий гонор платите ви, американці та європейці".
Два світогляди одного ЗаходуДо воєнних реалій і планів Росії ця риторка стосунку не має жодного. США підтримують цю гру і тримають канали зв'язку з РФ відкритими, хоча чудово розуміють, що ніяких переговорів у розпал війни бути не може.
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У Європі теж все розуміють, але там більше хвіст виляє собакою – російська пропаганда реально впливає на електорат, і це має моментальні політичні наслідки.
Російська "інфекція"
Слід визнати, що російські мислевіруси мають своїх прихильників по всьому світу. Бо офіційна російська інформаційна політика і пропаганда легалізують всі можливі теорії змов, упередження, уринотерапію і анальне лікування огірками з грядки.
Інша річ, що в одних країнах уринотерапію легше звести в ранг державної політики, в інших – складніше.
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Усі війни справді закінчуються переговорами, але ще жодні переговори не закінчили жодної війни.
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