Переговори між Україною та Росією можуть тривати кілька тижнів або й довше, – Подоляк

Радник голови ОП зазначає, що переговори між Україною та Росією можуть тривати кілька тижнів. А, можливо, це відбуватиметься ще довше.

Про це Подоляк заявив під час інтерв'ю Bloomberg TV, повідомляє 24 канал. Інформація стала відомою 19 березня.

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Переговори між Україною та РФ можуть тривати кілька тижнів, попри певні зрушення під час переговорного процесу,

– сказав радник керівника ОП.

Подоляк також додав, що водночас "є ознаки того, що позиція Москви стала більш адекватною".

Він заявив, що Україна має такі головні вимоги:

припинення вогню;

відведення військ;

політичне врегулювання війни.

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