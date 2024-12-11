Чи готова Україна до переговорів і "швидкого миру" від Трампа: головне з інтерв'ю Подоляка

Новообраний президент США Дональд Трамп заявляв про готовність сприяти швидкому миру в Україні, проте такі пропозиції викликають багато запитань.

Україна вже неодноразово наголошувала: справедливий мир можливий лише за дотримання принципів міжнародного права. Тепер головне – зрозуміти, чи готова країна до таких переговорів і якими можуть бути їхні наслідки. На ці та інші питання в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу відповів радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Чи можливі мирні перемовини з Росією

Михайло Подоляк вкотре наголосив, що світ живе в ілюзіях, коли намагається всадити російського диктатора Владіміра Путіна за стіл переговорів. Війну в Україні потрібно закінчувати на справедливих умовах, відповідно до норм міжнародного права.

Чому ви завжди хочете стимулювати Росію продовжувати експансію в різному вигляді? І все ви хочете зробити, чомусь, за рахунок України. Чому не хочете брати на себе солідарно з нами відповідальність за те, що міжнародне право намагаються зруйнувати? За рахунок України не має бути жодних компромісів,

– підкреслив політик.

Він пояснив, що Росія, не отримавши бажаної перемоги над Україною, зараз зробить все, аби змінити парадигму цієї війни і принизити вже Сполучені Штати Америки.

Кремль зараз намагається продемонструвати, що США практично відмовилися від боротьби, від допомоги Україні, погодилися на домінування Росії через насилля. І найголовніше – досі США не усвідомлюють цього, але розуміння ситуації, на щастя, глибшає.

За словами Подоляка, протидіяти Росії в цьому сенсі потрібно:

використовуючи більш жорстку риторику;

більш жорсткі дипломатичні обмеження;

ультимативна призупинка членства Росії в міжнародних інституціях;

санкції іншого рівня, які ближчатимуть до торговельного ембарго;

передача необхідної зброї в необхідній кількості;

відмова від усіх червоних ліній.

Про поразку Путіна в Сирії

Ганебна втеча російських військ та Башара Асада із Сирії вчергове довели про хиткість путінського режиму та нестачу ресурсів для того впливу, який лиш на словах хоче продемонструвати Росія.

Диктаторів, які не вдалися: спочатку Віктора Януковича, потім Башара Асада Кремль збирає в себе для певної абонплати, розповів Подоляк. Подібний сценарій може чекати й на лідерів Венесуели, Ірану тощо.

Однак жодна країна не дасть притулку Путіну і його найближчому оточенню після поразки Росії. Росія була домінуючою для таких країн, але коли буде прибрана вона, всі розуміють, що немає території, на яку можна буде втекти,

– запевнив політик.

Відхрестяться навіть Північна Корея та Китай. Причина в токсичності Путіна і його режиму, який точно не дозволить працювати іншим режимам поряд із собою.

"Єдиний фінал війни, який зараз розглядає Росія, збереження авторитарної монополії на необмежений час, це можливо тільки, якщо вони не залишать територію України. Сьогодні вони точно підсвідомо розуміють, що потім вони будуть зникати, немає території, на якій вони зможуть сховатися", – зауважив радник глави ОПУ.

Про "швидкі рішення" від Трампа

Відповідно до досліджень, 44% українців довіряють новообраному президенту США Дональду Трампу. Подоляк переконаний, що причина в тому, що на фоні нестабільного психоемоційного стану українців, які майже три роки перебувають у війні, цей політик нібито може запропонувати просте рішення припинення війни.

Україна справді готова до перемовин з Росією, але простого рішення чекати не варто. Україна вимагатиме справедливих умов, юридичну базу, примус Росії як агресора на базі міжнародного права.

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Утім, є надія, що Дональд Трамп розуміє правила гри, яку намагається нав'язати Кремль. Він розуміє, що на кін виходить вже не лише Україна, а й питання глобального домінування, авторитету його президентства.

Якщо такій країні як Росія дають місце за глобальним столом, з нею рахуються, то чому той же Китай має враховувати думку США.

Росія програла в Сирії, змушена звертатися до КНДР за допомогою, з демпінгом продає все, аби отримати додатковий дохід для фінансування війни, і цю країну ви боїтеся?

– резюмував Подоляк.