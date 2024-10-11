Росії загрожують серйозні проблеми у 2025 році: що може змусити її до переговорів

Заява Зеленського про те, що він бачить у найближчі місяці можливість закласти передумови для завершення війни у 2025 році на прийнятних для України умовах, може грунтуватися на твердженнях керівника ГУР. Буданов раніше прогнозував серйозні проблеми в Росії влітку наступного року.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в етері 24 Каналу припустив, що це твердження має в основі певні розрахунки, які є у Буданова, саме їх він міг надати Зеленському. Після чого і була побудована теза президента України, що є очікування, що у 2025 році ситуація може суттєво змінитися.

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Російські економічні резерви скорочуються

В Росії зараз резерви, які допомагали їй існувати понад 2 роки повномасштабної війни, зі слів Уса, скоротилися до 4,8 трильйона рублів (ліквідна частина). Згідно з проєктом бюджету, який російський уряд виніс на розгляд держдуми, дефіцит на завершення 2024 року складатиме 3,3 трильйона рублів.

Як пояснив експерт, якщо цей дефіцит буде покрито з резервів, фонду національного добробуту, то виявляється, що там залишилось 1,5 трильйона. Цього вистачить на пів року.

Можливо, Росія налагодить належне отримання коштів від діяльності своїх компаній, тобто від податків, або від продажу нафти, але беручи до уваги постійну тенденцію до підняття облікової ставки, буде важко. Стосовно нафти, Саудівська Аравія з 1 грудня збирається суттєво наростити обсяги її видобутку, це означатиме, що ціна на неї впаде.

Саудівська Аравія очікує 50 доларів за барель, а російський бюджет сформований з урахуванням, що ціна буде 69,5. Тому цілком можливо, що Росії загрожують серйозні проблеми – економічні. Саме це змусить її не лише сідати за стіл перемовин, а вести їх на умовах України,

– озвучив Ус.

Росія може опинитися в ситуації Німеччини під час Першої світової війни

Експерт наголосив, що в росіян може бути успішною ситуація на фронті, можуть бути непогані дипломатичні стосунки з іншими державами, але якщо падає економіка, тоді важко щось вдіяти. Він навів приклад Німеччини в період Першої світової війни.

Тоді Берлін ніхто не захоплював, військових дій на її території майже не було, але вона програла війну, хоча в неї були союзники, німецька армія показувала непоганий результат, однак економіка не витримала. Я думаю, що саме економічний чинник відіграє ключову роль у тезі Зеленського,

– підсумував Ус.

Нагадаємо, президент України під час візиту до Хорватії заявив, що українська Формула миру передбачає детальні умови для справедливого завершення війни й буде готова у листопаді 2024 року. Зеленський наголосив, що ситуація на полі бою створює нагоду зробити рішучі кроки, аби закінчити війну не пізніше 2025 року. Він також озвучив, що Україна розраховує на підтримку Заходу, аби принести у Європу мир і безпеку.