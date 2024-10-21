Озвучує реальні думки: чому Путін заговорив про "мир" і його умови

Владімір Путін вкотре озвучив своє "бачення" щодо закінчення війни. У відповідь на питання щодо його ставлення до формули "НАТО в обмін на території для закінчення війни в Україні", він сказав, що "проти заморозки лінією фронту без домовленостей щодо врегулювання конфлікту". Це чергові умови Путіна для торгівлі на переговорах.

Про це 24 Каналу сказав заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков, зазначивши, що це вкладається в доктрину Росії постійного пошуку ворога. До слова, Путін також заявив, що до "української кризи довели західні країни", а зміни у світі сталися ще до війни в Україні, Росія ж "намагається відповідати їм".

До теми Путін показує, що не хоче мирних переговорів і виставляє Україну агресором, – ISW

Путін дуже добре маніпулює

Для Путіна, за словами Бронжукова, важливо постійно залякувати: мовляв, НАТО хоче наблизитись до кордонів Росії і зруйнувати її.

Проте реальність інша, сьогодні вся увага Альянсу прикута до Китаю та Близького Сходу. Західні країни в контексті переговорів намагаються знайти точки дотику і встановити дипломатичний діалог з росіянами,

– підкреслив він.

Водночас Путін дуже добре маніпулює на внутрішню аудиторію, коли говорить, що Росія буцімто буде боротися з НАТО і недопустить його експансії.

Коли Путін це говорить, то в підтексті він має на увазі, що Україна має відмовитись від своїх амбіцій щодо північноатлантичної інтеграції. Це наріжний камінь для російської пропаганди, і росіяни багато про це говорили напередодні повномасштабного вторгнення,

– наголосив заступник директора аналітичного центру "Політика".

Зараз відбувається неофіційний трек, коли Китай, Індія, Бразилія, західні союзники України беруть участь у консультаціях між різними стейкхолдерами і обговорюють, якою може бути конструкція припинення вогню, вони промацають вимоги Росії.

Також очільник Кремля заявив, що проти "перемир'я на тиждень, на два або на рік". Росії, як вважає Путін, "потрібні умови міцного миру", які "забезпечать інтереси безпеки всіх сторін".

В Кремлі ще пів року тому говорили, що вони готові до перемир'я, якщо Україна не йде в НАТО, обмежується її армія і вона ще віддасть Росії Запоріжжя, Херсон і ще багато "рожевих мрій" окупантів,

– зазначив він.

Це "меню", яке пропонують в Кремлі, для того, щоб торгуватися. В якомусь з цих пунктів вони готові піти на поступки, а в інших – не будуть поступатися, тому що це важливе для росіян і так має бути.

Путін озвучує реальні думки щодо того, що він хоче отримати для припинення вогню,

– пояснив Артем Бронжуков.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський впевнений, що офіційне запрошення України до членства в НАТО залишається "єдиним способом" для нашої держави вистояти під час російського вторгнення.

Він додав, що війна закінчиться, коли Путін буде ізольований, а світ підштовхне його до дипломатичного розв'язання конфлікту.