Шольц відкинув так звану "пропозицію мирних переговорів" Путіна

Російський президент Владімір Путін маніпулює темою мирних перемовин із Україною. У Німеччині різко відкинули так звані пропозиції російського лідера.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заклики до мирних переговорів України та Росії. Вони з'явились на тлі "мирного плану", який запропонував Путін напередодні саміту миру у Швейцарії.

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Путін налаштований на війну

Шольц наголосив, що Путін і далі налаштований на війну. За його словами, пропозиція російського президента це лише підтверджує.

Путін все ще повністю відданий війні та переозброєнню, ніхто не може цього ігнорувати,

– заявив канцлер.

Про це "найбільш чітко свідчить його так звана пропозиція про припинення вогню".

Пропозиція Путіна вимагає від України відмовитися від територій, які не окуповані російськими військами. Крім цього, це також вимагає відмовитися від будь-якої військової допомоги в майбутньому.

Шольц наголосив, що той, хто вірить у це, повинен дивитися Russia Today. Він пояснив, що, на жаль, Росія не хоче миру.

Канцлер підкреслив, що Путін повинен зрозуміти, що не може перемогти Україну на полі бою, тож саміт G7 в середині червня послав "чіткий сигнал". Тоді лідери домовились про 50-мільярдний кредит для України.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що немає жодних сигналів щодо того, що Путін зараз хоче миру. За словами міністра, Самір миру – серйозний крок до такого миру, який буде будуватися на принципах міжнародного права, статуту ООН та інтересах України.