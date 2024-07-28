Має бути намір двох сторін: чи готова сьогодні Росія до перемовин з Україною

Останнім часом все частіше порушується питання переговорів між Києвом та Москвою щодо завершення війни. Цей процес активізувався після Саміту миру в Швейцарії.

Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, наголосивши, що розмови про можливі перемовини ведуться ще з 2022 року. Сьогодні ситуація складається так, що вони вийшли назовні.

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"Дух" переговорів поширюється

Зараз спостерігається велика кількість активностей довкола цього процесу. Вже сформувалась певна кількість мирних планів щодо завершення війни.

Існує план Віктора Орбана, також Китай підготував своє бачення. Є спільна заява Китаю і Бразилії. З'явилися плани, що пропонуються Дональду Трампу. На думку Леонова, це змагання щодо того, яку пропозицію він обере, якщо стане президентом.

Тому "дух" переговорів поширюється в повітрі, і він з'явився після першого Саміту миру. Президент України теж наголошує на тому, що до кінця року відбудеться другий Саміт миру, і це, вочевидь, спонукає усі ці активності,

– зауважив він.

Водночас, на його думку, існує питання, наскільки зараз імовірні переговори, адже для того, щоб їх розпочати, має бути намір двох сторін. А доброї волі однієї сторони не вистачає.

Сьогодні Росія демонструє, що вона не готова до перемовин. Росіяни висувають лише ультиматуми Україні. Тому вочевидь зараз тривають попередні розмови, розглядаються пропозиції та відбувається "промацування ґрунту",

– підкресли Олександр Леонов.

Зазначимо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба під час свого візиту до Китаю також обговорював з міністром закордонних справ країни Ван Ї питання переговорів. Водночас Кулеба наголосив, що "Україна бажає і готова" до діалогу з Росією. Проте переговори мають бути "розумними, змістовними та спрямованими на досягнення справедливого і міцного миру".