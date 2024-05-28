Путін знову збрехав, – опозиціонер про готовність Кремля до перемовин

Російський диктатор уже давно маніпулює темою перемовин. Наприклад, він заявляв, що у продовженні війни нібито винні США, бо у 2022 році послали до Києва тодішнього прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона. Він буцімто й переконав українську делегацію покинути переговори у Стамбулі.

Такі заяви – черговий напад брехні, якою постійна займається Владімір Путін. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що вся ця історія суперечить елементарним законам фізики.

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Путін вчергове збрехав

Очільник Кремля досі думає, що, коли до Києва у 2022 році приїжджав Борис Джонсон, то сказав українській владі продовжувати війну та відмовитися від переговорів. Нібито через це українська делегація покинула перемовини.

Але цікаво, що у цій історії причини та наслідки змінені місцями, що суперечить законам фізики. Адже Борис Джонсон приїхав до Києва на кілька днів пізніше, тобто уже після того, як українська делегація покинула Стамбул. Тому візит англійського прем'єра ніяк не міг бути причиною відмови від переговорів.

Тож Путін черговий раз збрехав, причому він бреше з цього приводу постійно,

– наголосив Яковенко.

Як пов'язані переговори та військова допомога

Тепер російський диктатор намагається показати себе так званим "голубом миру", мовляв, він готовий до переговорів у будь-який момент, але цю ідею не підтримує офіційний Київ. Все це лише спроби скомпрометувати Україну.

Насправді зрозуміло, що у сьогоднішній ситуації, коли триває знищення мирних міст, коли Росія окупувала значну частину України та продовжує воювати – будь-які розмови про переговори, які підтримає Україна, призведуть до того, що досить стрімко зникне західна допомога.

Тобто сам факт початку переговорів означає відсутність західної допомоги, тому що на Заході є багато людей, які взагалі не в захваті від того, що країни Європи та Сполучені Штати допомагають Україні,

– пояснив російський опозиційний журналіст.

Звісно, допомога одразу не припиниться, так само як і війна, але вона продовжиться на більш невигідних умовах для України. Тоді наша держава залишиться наодинці з озброєним до зубів ворогом.

Позиції Путіна не змінилися

Російський диктатор уже не раз озвучував умови, за якими хоче домовлятися з Україною. Він прагне, щоб Росія залишила за собою всі захоплені території, які записані у їхній конституції, зокрема Херсонська та Запорізька області та їхні адміністративні центри. Хоча зараз вони перебувають під законною владою українського уряду,

Тобто Путін хоче, щоб міста з живими людьми були передані під владу окупантів, що є абсолютно неможливим. А найважливішим є те, що перемир'я однозначно буде лише перепочинком для Росії, а після нього війна продовжиться,

– наголосив Яковенко.

Противник зможе переозброїтися, провести поповнення своїх лав, поповнити озброєння та почати війну у нових вигідних для себе умовах. До того ж у результаті усього цього домовленості про постачання озброєнь та про допомогу Україні будуть перервані. Адже для чого допомагати державі, якщо вона нібито вже домовилась про мир.

"Насправді, все це путінський план, його пастка, на яку Україна, звісно, не погодиться", – підсумував російський опозиційний журналіст.

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