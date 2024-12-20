Екскомандувач ВПС Британії оцінив шанси припинити вогонь вже взимку 2025 року

Новий лідер США Трамп заявив, що має намір припинити бойові дії в Україні, як тільки вступить на посаду президента. Його інавгурація очікується 20 січня, тому експерти намагаються зараз оцінити ймовірність того, що російсько-українська війна може закінчитися вже цієї зими.

Екскомандувач ВПС Британії Шон Белл в етері 24 Каналу зазначив, що зараз в США перехідний період і усі чекають приходу до влади нового президента – Трампа, бо він пообіцяв завершити війну в Україні за 24 години. Тепер всі вдаються в запитання, яким чином він це зробить.

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Найцікавіша частина роботи в команді Трампа

На думку Белла, щоб не говорив президент Трамп, що він вирішить багато світових проблем, насправді він всіх їх не зможе розв'язати. З його слів, чіткий меседж полягає в тому, що президент Байден прагнув уникнути поразки України у війні, а от новий лідер США Трамп прагне зупинити цю війну.

Припинення вогню зазвичай відбувається лише тоді, коли обидві сторони зацікавлені в цьому. Схоже, що президент Зеленський більш відкритий до ідеї завершення бойових дій, але, звичайно, ні мені, ні багатьом західним аналітикам не зрозуміло, чому росіяни мали б погодитися на це?

– озвучив Белл.

Як зауважив екскомандувач ВПС Британії, війська Путіна досягають певних успіхів на фронті, вони рухаються вперед, не зважаючи на величезні втрати як особового складу, так і військової техніки.

Отже, який сенс для Росії взагалі йти на переговори? І це, на мою думку, буде найцікавішою частиною роботи нової адміністрації Трампа,

– вважає Белл.

Тож новообраному президенту США доведеться шукати інструменти впливу на очільника Кремля, аби той погодився сісти за стіл перемовин та припинити бойові дії.

Нагадаємо, що громадський діяч та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус висловив думку, що одразу після завершення інавгурації Трамп може підписати 2 укази, один з яких потужно вдарить по Росії та ослабить її.

Указ передбачатиме дозвіл на початок розширення буріння свердловин, аби США почали видобувати власну нафту. Трамп може знизити ціну на нафту до 30 – 40 доларів за барель і це, зі слів Пінкуса, стане кінцем для Путіна.