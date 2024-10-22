Путін розуміє тільки силу: чому Захід живе ілюзіями щодо нього

Президент Україні вважає, що Владімір Путін на форумі БРІКС може запропонувати власну формулу закінчення війни. Проте російська влада демонструє, що не готова до переговорів, якщо вони не будуть відбуватися на їхніх ультимативних умовах.

Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, який прийнятний варіант закінчення війни влаштує Владіміра Путіна. Раніше очільник Кремля сказав, що Росія "готова завершити війну", але "на базі Стамбульських домовленостей". В іншому випадку вона продовжуватиме воювати.

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Рішення лежить на поверхні

Путін може запропонувати за словами Лісного, так званий російський компроміс. Це коли протилежна сторона погоджується ультиматум Кремля.

Україна ж на план росіян намагається відповісти власним, спонукаючи наших партнерів надати нам необхідну силу.

Путін розуміє тільки силу. Ленінградське підворіття навчило тільки цього і дала "путівку в життя". Він лише так розуміє,

– наголосив він.

Тому це рішення лежить на поверхні, але для його ухвалення потрібна політична воля наших партнерів, які мають передати Україні необхідні засоби боротьби. А далі, на думку політолога, треба буде примушувати разом Росію до миру.

Проте західні союзники ховаються за власними ілюзіями. У кожного з них є своя, мовляв, зараз не наш час, до нас ще довго – між Росією і нами ще декілька країн або океан,

– зауважив він.

Однак, як підкреслив Лісний, ми це все проходили. Друга світова війна розвивалась майже так само. Тоді також були ілюзії, бажання поговорити, розплатитися іншими.

Важко відповісти, чи зможуть політики, які прийшли до влади в країнах цивілізованого світу під гаслом "торгувати означає не воювати", перепрошитися. В деяких країнах встигають це зробити, в деяких – ні,

– відзначив Олег Лісний.

Зараз запускається зона турбулентності в США. Тому, додав він, важко сказати, чи будуть західні політики думати, як дорослі, чи намагатимуться заховатися кожен в своєму будиночку".

До слова, Володимир Зеленський вважає, що на саміті лідерів країн БРІКС в Казані Путін може запропонувати власну формулу закінчення війни. Для того, щоб його план хтось підтримав і погодився, йому потрібен, за словами президента України, якийсь фундамент. Тому Путіну необхідний "зрозумілий майданчик", яким є саміт БРІКС.