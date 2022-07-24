Арестович припустив, за яких умов Україна та росія почнуть переговори щодо Криму

Україна та росія можуть почати перемовини щодо повернення Криму до складу нашої держави. Це ж стосується всієї території українського Донбасу. Проте цей дипломатичний розвиток подій можливий лише за певних обставин.

Детальніше потрібні передумови описав радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ефір з ним у "Радіо Чикаго". До речі, за кілька днів до цього, радник також припустив, коли росіяни втратять здатність наступати.

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Нам потрібна ослабленість росіян на полі бою

Радник акцентував на тому, що зараз ціль України та наших партнерів незмінна – військова поразка росії на нашій території. Наша держава прагне звільнити всі свої території без виключень.

Є єдиний сценарій, коли я можу це припустити (перемовини – 24 канал), чисто теоретично. Коли ми виб'ємо російські війська на кордони, які були 24 лютого та під ними залишиться частина Донбасу та частина Криму, на цьому етапі можемо перейти до політико-дипломатичному шляху повернення територій,

– сказав Арестович.

Базовою умовою для початку перемовин має бути максимальна ослабленість російських віск. Проте Арестович акцентував, що в будь-якому випадку відповідні рішення буде ухвалювати саме президент.

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