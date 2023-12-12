Хочуть рівних умов: посадовці Австрії виступили проти початку переговорів про вступ України в ЄС

Міністерка у справах ЄС Австрії виступила проти початку переговорів про вступ України до Євросоюзу. Вона закликає створити рівні умови вступу для України, Молдови та Боснії і Герцоговини.

Про це міністерка повідомила напередодні засідання Ради загальних справ, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі. У Австрії переконують, що розширення стало "геополітичним інструментом".

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Австрія проти початку процедури

Під час засідання Ради ЄС 12 грудня міністри займатимуться підготовкою до засідання Європейської ради. За словами Едтштадлер, основною темою залишиться питання розширення. Вона наголошує, що саме зараз ЄС має визначити – процес вступу це політичний процес, чи заснований на досягненнях.

Я була в Боснії та Герцоговині два тижні тому і отримала чітке повідомлення, що вони хочуть однакового ставлення і залишатися в одному човні,

– сказала міністерка.

Вона визнає, що процес розширення може принести занепокоєння, оскільки кількість держав-членів ЄС може зрости до 33. Втім, вона каже, що цей процес важливий і для самого об'єднання.

Розширення – це також питання довіри до Європейського Союзу, а також питання безпеки для Європейського Союзу. І особливо для Австрії, коли йдеться про Західні Балкани,

– сказала Едтштадлер.

Міністерка також прокоментувала результати опитування щодо вступу України до ЄС, де 52% австрійців виступили проти. Вона пов’язує це з війною, яка викликає побоювання.

Канцлер займає ту ж позицію

Раніше федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер також виступив проти привілеїв для Києва, яких немає Боснія та Герцеговина. За даними високопосадовця ЄС, в разі пакетного прийняття рішень щодо чотирьох країн під час засідання Європейської ради може виникнути складна політична дискусія.

Дехто може сказати: "Якщо ви не приймаєте це, то як я можу погодитися на інше?",

– сказав високопоставлений дипломат поза записом.

Нехаммер переконує, що "для України не повинно бути жодних превенцій, особливо з урахуванням ситуації з Боснією та Герцеговиною. Канцер проти прискореної процедури, водночас зазначивши, що Україні та Молдові мають запропонувати перспективу вступу в ЄС "на знак солідарності".

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