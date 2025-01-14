Путін буде змушений погодитися: як Трамп може почати переговори щодо війни

Дональд Трамп заявив, що Владімір Путін проявив ініціативу та хоче з ним поговорити. Зараз новообраний президент перебуває у значно кращому становищі, ніж російський диктатор.

Такою думкою з 24 Каналом поділився експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв, зауваживши, що Путін розуміє, що може втратити шанс на спілкування з Трампом. Тоді встановити хоч якийсь контакт буде важко.

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Як Трамп може вплинути на Путіна

Зараз багато хто говорить, що Трамп може піти на поступки Росії. Насправді це не характерно для такого політика й приводів для цього теж немає. Він навпаки може почати з погроз, з радикальних позицій і дуже довго їх дотримувати.

З економічного погляду Трамп не має ніякого інтересу, щоб знімати з росіян санкції. Його ключовим наративом під час виборів було буріння власної сировини. Саме на це він робить велику ставку. Тому в Путіна немає нічого, щоб економічно "продати" новому американському президенту.

Щодо геополітики, то Трамп заявляв, що Європа разом з Америкою мають накласти на Китай санкції, аби той примусив Росію до переговорів. Якщо Трамп поступиться Путіну, то покаже слабкість не перед Москвою, а перед Пекіном,

– зауважив Олександр Краєв.

Третя величина – політично-психологічна. Він не починає переговори зі слабкої позиції. Це особливість його характеру та методів роботи.

Чи може Путін послухати

Росія продовжує дотримуватися риторики нібито все йде за планом і перемовини їм не потрібні. Насправді це робиться для того, щоб приховати власну слабкість, яка є очевидною.

Якщо ми подивимося на стан російської економіки, на стан рубля, який найгірший за останні 35 років, то чітко побачимо, що країна-агресорка не справляється з навантаженнями воєнного часу. Навіть американські аналітики підтверджують, що російська армія не може надолужувати ті втрати, яких зазнає,

– підкреслив Олександр Краєв.

Хоча росіяни зараз мають ініціативу, але не зможуть довго її втримувати. Нові санкції проти тіньового флоту, посилення інших обмежень вказують на те, що Китай та Індія, які є ключовими партнерами Росії, – не готові так довго її підтримувати.

"Мені здається, що ситуація з російською економікою – це першочергова причина, яка мала б змусити Путіна погодитися на початок переговорів", – додав Олександр Краєв.

Як Трамп зараз бачить війну

Ймовірно, його розуміння досить обмежене, адже донедавна він заявляв, що миру можна досягти за дуже короткий термін. Тепер навіть його команда каже, що щонайменше 100 днів знадобиться для формування попередніх позицій.

Під час виборів він сказав, що хоче зупинити всі війни. Це не означає підписати мирну угоду – це означає прописати припинення вогню, вийти на початок переговорів за умови, що на лінії фронту перестануть стріляти. Трамп може спробувати "продати" це як перемогу,

– наголосив Олександр Краєв.

Схожий сценарій він реалізував під час першої каденції. Мовиться про Авраамові угоди, які мали нормалізувати відносини між Ізраїлем та ОАЕ. Їх подавали як унікальний історичний прогрес, але всі домовленості розсипалися через декілька місяців після відходу Трампа від влади. Вони були лише показовим припиненням вогню.