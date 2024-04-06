Що означають заяви Путіна про "перемовини": Фейгін пояснив задум диктатора

Путін час від часу цинічно заявляє, що буцімто готовий до переговорів з Україною, але Київ нібито відкидає цю ідею. Так він хоче вирішити важливу для себе проблему.

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін, зауваживши, що не варто вірити таким заявам Путіна. Ні про які нормальні перемовини тут не йдеться.

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Навіщо Путін робить такі заяви

Як наголосив Фейгін, тут все дуже просто. Путін хоче повністю вийти з дипломатичної ізоляції, в якій він опинився за більш ніж 2 роки повномасштабної війни. Коли починаєш говорити про переговори, то вже з'являються варіанти взаємодії з іншими країнами.

Коли говориш про перемовини, то треба ж говорити комусь. От і з'являються ініціативи, як від президента Бразилії, щодо запрошення Путіна на саміт G20. Офлайн. На цю пропозицію відкликаються. Переговорів ще немає, нічого не відбулося, а політичні дивіденди вже виникають для Росії,

– сказав Фейгін.

У такий спосіб Кремль намагається зменшити тиск на країну-агресорку, а також – послабити санкції. Цей процес однозначно йде на користь Росії.

Якщо ви збираєтеся до перемовин, то про яку реквізицію активів Москви за кордоном може йтися? Ви ж вже домовляєтеся. Тоді про все можете домовитися. Цей процес йде на користь Росії. Однозначно проти інтересів України,

– підкреслив Фейгін.

Ситуація в Росії: коротко