Генсек НАТО розповів, як забезпечити стійкий мир в Україні

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що для поновлення переговорів з Росією Україна повинна бути у найкращому становищі. А мирна угода – стійкою, щоб Путін більше не захоплював українські території.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Bild. Він також зазначив, що для поновлення переговорів з Росією Україні потрібно перебувати "у найкращому можливому становищі", а для цього необхідна постійна підтримка.

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Рютте назвав важливі кроки для України

Він підкреслив, що будь-яка мирна угода повинна бути стійкою, адже "варто тільки подивитися, що сталося в Бучі".

Давайте не будемо наївними щодо Путіна. Варто тільки подивитися, що сталося в Бучі. Тому, якщо мирна угода буде досягнута, вона має бути стійкою. Ми маємо зробити так, щоб він ніколи, ніколи більше не завоював навіть одного квадратного кілометра України,

– заявив Рютте.

Генсек НАТО також поділився своїм баченням наступних кроків, хоча не зміг точно описати, як саме вони будуть відбуватися.

У мене вже є ідеї, як може виглядати ця композиція. Але ми не хочемо зробити Путіна розумнішим, ніж він є. Ми відкриємо з цього маленький секрет. Тільки кінець відомий: після цього Путін ніколи більше не спробує,

– додав він.

Переговори між Україною та РФ знову стали предметом активних обговорень, і Рютте наголосив на необхідності постійної підтримки України.

Крок перший: ми повинні забезпечити, щоб Україна перебувала в найкращому можливому становищі. Ми повинні продовжувати підтримувати їх зброєю та навчати солдатів. І якщо вони одного разу хочуть домовитися про мир, вони повинні посадити Путіна за стіл переговорів,

– підсумував генсек НАТО.

До слова, Генсек НАТО підтримав ультиматум Трампа Росії та закликав Європу посилити санкції для тиску на російську економіку.

Марк Рютте висловився за стійку мирну угоду щодо України, щоб уникнути тріумфу союзників Росії.