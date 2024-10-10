Можна розставити крапки у війні вже сьогодні, – Подоляк сказав, що для цього потрібно

Останнім часом західні ЗМІ пишуть про різні "мирні" ініціативи, які вигідні Путіну. Насправді цивілізований світ має сили раз і назавжди справедливо закінчити цю війну.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОП Михайло Подоляк, прокоментувавши ідею про припинення війни в обмін на гарантії безпеки від США та вступ України до ЄС. У цій ініціативі не йдеться про негайне повернення тимчасово окупованих територій.

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Як Україна ставиться до таких ініціатив

Як наголосив Подоляк, насправді Захід цілком може розставити усі крапки навколо цієї війни вже сьогодні. Для цього потрібно зробити низку кроків.

Важливо масштабувати війну на території Росії. А досвід точкових ударів та сухопутних операцій Сили оборони України вже мають.

Також потрібно збільшити постачання зброї для України. Йдеться як про далекобійні ракети, так і про протиракети до систем ППО тощо. Не варто забувати і про дозволи на удари по території Росії. Такі атаки впливатимуть на соціальні настрої місцевого "насєлєнія". Це збільшить тиск на Путіна.

І тут нам кажуть, що є потужніші "гарантії безпеки". Ви дозволите Росії провести роботу над помилками, накопичити більше ресурсу, сформувати агресивніший альянс, витрачати гроші на поширення внутрішніх проблем України. А у випадку повторної війни ви візьмете участь у ній? Абсурдно,

– сказав Подоляк.

Якщо не буде програшу Росії, то вона продовжить мілітаризувати себе. Вони також здійснюватимуть політичний та пропагандистський тиск як по Україні, так і по решті Європі.

Видання FT писало, що союзники нібито пропонували Україні гарантії безпеки в обмін на території. Йдеться про мовчазну згоду, що ці землі повернуться у майбутньому дипломатичним шляхом. Володимир Зеленський стверджує, що мир в Україні потрібно досягнути без торгівлі територіями та на основі міжнародного права.