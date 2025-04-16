"Бере у заручники не лише Україну": як Путін змушує Трампа до більших поступок

Росія затягує перемовини зі Сполученими Штатами щодо припинення вогню. Там хочуть вибити більші поступки. А паралельно завдають підлі удари ракетами по українських містах.

Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що нещодавно відбулися дві особливо підступні російські атаки – удар по Кривому Рогу та удар по Сумах. І це все на тлі спроб Дональда Трампа організувати переговори. Путін відверто насміхається з президента США.

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Росія тероризує Україну

Як наголосив Кузан, Росія тут діє абсолютно так само, як би діяла будь-яка терористична організація. Вона свідомо застосовує жорстке насилля щодо цивільних, аби усі виконали її політичні вимоги.

Росія навмисно тероризує цивільне населення, щоб світ побачив та вжахнувся, що потенційно росіяни можуть зробити. Росія взяла в заручники не лише Україну, але й усіх, хто з нею перемовляється. Якщо ти розмовляєш з росіянами, а вони продовжують чинити терор, то видно, що твої розмови не є ефективними,

– зазначив Кузан.

Путін робить усе те саме, що й з попередніми президентами США. Російський диктатор понижує їхній рейтинг, зменшує їм поле для маневру та демонструє, що вони не можуть з ним домовитися. Так він змушує їх йти на все більші й більші поступки.

Гляньте на останніх чотирьох президентів США. Усі вони – чи демократи, чи республіканці – пробують перезавантажити відносини зі Росією. Але закінчують каденції тим, що починають тиснути на неї. На жаль, жоден з цих президентів не наважився поставити собі політичну мету завдати поразки Росії. Тобто продемонструвати реальну силу. А Путін та його кліка розуміє лише її,

– зауважив Кузан.

Додамо, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна в жодному разі не буде визнавати власні окуповані території російськими. Про це навіть не може йтися у переговорах з Росією.