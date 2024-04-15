Новий секретар РНБО різко відреагував на ідеї поступок територій в обмін на "мир"

Секретар РНБО України Олександр Литвиненко назвав територіальні поступки зрадою українців. Він різко відхилив усі спроби західних політиків нав'язати "мир" на умовах Росії.

Литвиненко попередив західних партнерів та наголосив, що "Путін брехав, бреше і продовжуватиме брехати".

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Поступка територій Росії в обмін на мир була б жорстокою зрадою українців, які залишилися під насильницькою окупацією. Ще більше невинних людей буде вбито, ще більше кинуто до підвалів,

– пояснив новий секретар РНБО.

Путін не відмовиться від своїх планів

Передчасна мирна угода з Росією, яка вимагатиме від України відмови від території, немає жодного сенсу з ще однієї причини.

Угода, укладена з компульсивним брехуном, ймовірно, означає лише одне: він перегрупується, переозброїться і спробує ще більше через два-три роки. Російський лідер підсів на ідею завоювання України,

– додав Литвиненко.

За його словами, наступного разу Путін не буде робити помилок, а підготує свою операцію набагато ретельніше, за всіма законами "військового мистецтва".

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